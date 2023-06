The Boys: il nuovo Video su Patriota è una Feroce Satira Politica

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Mentre attendiamo una data di debutto della quarta stagione di The Boys, i profili social della serie TV hanno condiviso un esilarante video marketing meta-umoristico incentrato su Patriota (Antony Starr), scherzando sul fatto che un certo personaggio pubblico potrebbe scampare nuovamente al sistema legale:

"Buongiorno a tutti, sono Ashley Barrett, vengo da voi con un importante aggiornamento a nome del nostro più grande eroe e del nostro padre più amorevole. Nei prossimi mesi, Patriota sarà processato per aver salvato suo figlio dalla feroce amante Starlight. Un atto di eroismo, ora in qualche modo etichettato come omicidio. Vought e i suoi azionisti sostengono pienamente Patriota, e questo non influirà in alcun modo sul suo status di leader dei Sette. Abbiamo piena fiducia nel sistema legale americano per sistemare le cose. Come sempre. Per ora, tenete lui e Ryan nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. E assicuratevi di postare usando l'hashtag #HomeFree, in modo che possa vedere il vostro supporto".

Lo "scherzo" di questo promo è, ovviamente, la recente incriminazione dell'ex Presidente Donald Trump, che si è dichiarato non colpevole di più di 37 accuse penali per la sua presunta cattiva gestione di documenti riservati durante e dopo la sua presidenza. Trump ha lanciato una campagna pubblica contro le istituzioni legali che lo perseguitano, invitando i suoi sostenitori a fare lo stesso. Niente di tutto ciò ha dissuaso Trump dal cercare un ritorno alla Casa Bianca.

La prossima stagione di The Boys sarà un riflesso del clima che si respira per le elezioni presidenziali del 2024, soprattutto perché parte della sua storia esaminerà le macchinazioni di Victoria Neuman (Claudia Doumit) per conquistare lo Studio Ovale.

