Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 minuti fa

Con Billy Butcher disoccupato dopo essere stato detronizzato come leader del suo stesso gruppo di vigilanti (che a sua volta sembra essere passato da una monarchia incostituzionale a un collettivo autonomo), è giunto il momento che il prolifico personaggio di Karl Urban in The Boys cerchi una nuova professione.

Non sappiamo quanti lavori abbia svolto prima di diventare un "insegnante di scuola materna", ma questi bambini avranno sicuramente l'istruzione migliore in fatto di Super.

Il video mostra un gruppo di giovanissimi studenti (e magari future reclute per i Boys) riuniti attorno a Butcher mentre dimostra le sue conoscenze sui Super. I bambini, che sicuramente non meritano il trauma che stanno per vivere, guardano con orrore mentre Butcher manda in frantumi le illusioni romantiche che circondano i supereroi, mutilando le action figure in modi sempre più brutali.

Per Butcher sono finiti i giorni della sua sfrenata distruzione: è tempo di iniziare a istruire i Boys di domani.

Fonte: We Got This Covered