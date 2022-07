Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 23 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Patriota è stato il principale antagonista di The Boys sin dall'inizio, ma fino alla terza stagione il personaggio non ha dimostrato in modo palese la sua malvagità. In effetti, il personaggio di Antony Starr non sbrocca di fronte al pubblico fino ai momenti conclusivi della terza stagione.

Come dice lo stesso Starr, il personaggio sarà ancora più folle da qui in poi:

"Penso che l'endgame del personaggio sia in diretto contrasto con la realtà. Penso che gli piacerebbe avere una famiglia, e penso che sia tutto pieno di fantasia. È tutto avvolto nella fantasia, anche ciò che vuole veramente. E penso che se mai avesse ottenuto ciò che voleva, non saprebbe come fermarsi. Quindi che Dio aiuti il mondo se Patriota ottiene ciò che vuole".

In un'altra intervista, l'attore ha affermato che una delle fantasie del personaggio includevano l'annientamento del mondo intero:

"Penso che il lieto fine di Patriota sarebbe lui che annienterebbe tutto il mondo, regnando in una sanguinosa landa desolata, da solo, senza nessuno che si metta contro di lui. Non credo che ci sia una storia di redenzione per Patriota. Non vorrei che ci fosse, ad essere onesto, e non credo ci sia alcuna intenzione di realizzarla. Per quanto riguarda la sua morte, non lo so. Ogni volta cerco di capire cosa potrebbe accadere nel futuro, ma mi sbaglio sempre, quindi ho smesso di speculare".

Fonte: Comic Book