Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 18 ore fa

La produzione della quarta stagione di The Boys inizia ufficialmente a Toronto, dove il lavoro sembra andare a gonfie vele. Infatti, una recente immagine, condivisa su Twitter, svela la prima pagina del copione.

Lo stesso ideatore della serie TV, Eric Kripke, ha mostrato in anteprima la prima pagina del copione del pilot, dove per l’appunto è scritto anche il nome del primo episodio. Sotto al titolo, Department of Dirty Tricks, sono inoltre indicati i nomi dello sceneggiatore e del regista, rispettivamente David Reed e Phil Sgriccia.

I fan sembrano essere già ansiosi di scoprire cosa si cela dietro questo primo indizio per il debutto della nuova stagione, con quali riferimenti ai fumetti. Sebbene gli episodi precedenti, tra cui The Big Ride e Butcher, Baker, Candlestick Maker siano stati presi direttamente dai titoli dei fumetti, alcuni, come The Only Man in the Sky, erano molto più sottili nei loro riferimenti.

Tra i protagonisti della nuova stagione ci saranno ancora: Karl Urban, Antony Starr, Jack Quaid e Erin Moriarty.

The Boys è disponibile con le prime tre stagioni su Prime Video.

Fonte: Screen Rant