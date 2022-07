Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Anche se il finale della terza stagione di The Boys ha visto la morte di un personaggio che ci accompagna fin dall'inizio della serie TV, questa non sarà l'ultima volta che i fan lo vedranno. Ma ci sarà una piccola differenza: Nathan Mitchell (volto di Black Noir) tornerà in una versione diversa.

I fan non hanno potuto assistere alla resa dei conti tra Black Noir e Soldatino (Jensen Ackles), perché Patriota (Antony Starr) - che ha scoperto di essere il figlio biologico di Soldatino - ha ucciso Black Noir per non avergli detto la verità.

Con la morte di Black Noir si potrebbe presumere che i servizi di Nathan Mitchell non sarebbero più necessari in The Boys, ma fortunatamente lo showrunner Eric Kripke ha pensato a un nuovo modo per tenere Nathan Mitchell nello show, riportando anche Black Noir: Mitchell interpreterà un nuovo personaggio che indosserà il costume di Black Noir nella quarta stagione - e, a tal proposito, lo showrunner ha detto di aver informato Mitchell sui suoi piani prima che iniziassero le riprese della terza stagione.

Come ha detto scherzosamente Kripke, "un personaggio che è completamente silenzioso e con una maschera nera può essere rifuso".

"Mitchell non interpreterà un nuovo personaggio che indossa l'abito di Black Noir", ha rivelato Kripke. "Non è sicuramente l'ultima volta che vediamo Black Noir come un eroe. È solo che il ragazzo che dentro l'abito di Noir nella stagione 3, se n'è andato. Ma abbiamo Nathan che interpreterà un personaggio davvero interessante nella prossima stagione".

Fonte: Comic Book