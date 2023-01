Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Lo scorso anno Prime Video ha rilasciato la terza stagione di The Boys, mentre la quarta è attualmente in fase di produzione e ha già rivelato alcuni nuovi membri del cast. Uno di loro, però, potrebbe riapparire in una forma diversa.

Come sappiamo Black Noir è stato ucciso da Patriota, ma l'attore che lo interpreta sta tornando come una versione totalmente nuova del personaggio.

In una recente intervista Nathan Mitchell ha infatti rivelato un dettaglio sorprendente sul ritorno del personaggio:

"Se avessimo intenzione di interpretare e remixare il personaggio, penso che tutti abbiano visto una versione molto stoica di Black Noir. Quindi, se avessero intenzione di fare qualcosa di nuovo, penso che sarebbe divertente andare nella direzione opposta. Penso che il contrasto sia davvero interessante, il nucleo di Black Noir per me è sempre stato il contrasto. L'idea di avere questo killer super intenso, giusto, che è minaccioso, spaventoso e minaccioso, e poi parla ai cartoni animati. È davvero tenero e sensibile".

Fonte: Comic Book