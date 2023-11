The Boys 4: le Anticipazioni sul Villain della Prossima Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 novembre 2023

L'uscita della quarta stagione di The Boys si sta avvicinando, e nuove rivelazioni suggeriscono un'intensificazione del conflitto con l'emergere di una nuova antagonista chiave.

Dopo la visione di Gen V, è chiaro quanto la serie madre e lo spin-off siano fortemente legati l'una all'altro mentre nuovi eroi e cattivi cercano di prendersi i riflettori.

Il creatore della serie TV Eric Kripke e la showrunner Michele Fazekas hanno fornito alcuni indizi sui villain del prossimo capitolo, ponendo particolare enfasi sulla senatrice Victoria Neuman (Claudia Doumit).

In una recente intervista, Kripke ha descritto Neuman come una "grande preoccupazione" per tutti i personaggi coinvolti, rivelando che assumerà un ruolo da antagonista nella prossima campagna elettorale presidenziale. Questa prospettiva pone Neuman al centro della scena politica e narrativa dello spettacolo, promettendo di portare ulteriori tensioni e dinamiche complesse.

In un'intervista separata, Fazekas ha alluso alla relazione di Neuman con Marie Moreau, suggerendo che i loro poteri simili potrebbero avere conseguenze pericolose per il mondo di The Boys. Fazekas ha poi parlato di come Neuman sia sempre attenta alle persone "che sente le saranno utili", evidenziando la sua natura calcolatrice mentre sale la scala politica:

"Penso che chiunque pensa che le sarà utile, lei lo vorrà assolutamente, non servirà necessariamente fare amicizia, ma almeno dovrà un favore, o loro le dovranno un favore. Calcola tutto".

La showrunner ha anche parlato dell'importanza per i fan di seguire Gen V per comprendere appieno gli eventi della quarta stagione di The Boys. La cosa più importante da sapere andando avanti, secondo Fazekas, è che Neuman è "in corsa per la carica di vicepresidente" pur essendo anche "una Super in segreto", anticipando ai fan che capiranno "qualcosa in più, dato questo" guardando entrambi gli spettacoli.

Con l'introduzione di Neuman come figura chiave nel panorama politico di The Boys, si preannuncia un aumento della tensione e dei conflitti all'interno della serie TV. Il personaggio di Patriota (Antony Starr) continuerà a esercitare la sua influenza, creando una dinamica complessa tra lui, Neuman e il resto dei personaggi. I nuovi episodi si prospettano quindi ricchi di nuove sfide, battaglie epiche e colpi di scena, con Neuman al centro di un intricato gioco di potere.

La stagione 4 di The Boys uscirà su Prime Video nel 2024.

Fonte: The Direct