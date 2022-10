The Boys 4: Giancarlo Esposito anticipa il Ritorno di Stan Edgar?

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 47 minuti fa

In The Boys Giancarlo Esposito interpreta Stan Edgar, il CEO di Vought. Sebbene Stan non sembri assolutamente malvagio come i protagonisti della serie TV di Prime Video, il suo coinvolgimento nella compagnia che ha creato quei mostri stessi lo rende uno dei più grandi villain dello show.

La terza stagione dello spettacolo ha sconvolto gli spettatori quando, in modo totalmente inaspettato, la figlia adottiva e deputata Victora Neuman (Claudia Doumit) e Patriota hanno chiuso le porta all'ex CEO.

Ora, Giancarlo Esposito ha pubblicato un tweet criptico che potrebbe rivelare il ritorno del suo personaggio nella nuova stagione di The Boys.

Fonte: Screen Rant