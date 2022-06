Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Con solo tre episodi rimasti, gli account social di The Boys hanno colto l'occasione per ricordare ai fan dello show che l'episodio più atteso della serie è il prossimo: questo venerdì infatti Prime Video rilascerà l'episodio incentrato sulla trama dell'Eroegasmo, adattamento live-action del controverso fumetto con dozzine di Super impegnati in una mega orgia. Già durante questa notte, l'hashtag #Herogasm ha iniziato a fare tendenza sui social.

mood even though #herogasm will traumatize me for the rest of my life pic.twitter.com/I7TeeJarGV — the alliverse (@allinicolee5) June 19, 2022

#Herogasm



No one is ready for this weeks episode. pic.twitter.com/snwOeMerav — Jxstacey (@Jxstacey111) June 19, 2022

"Ho letto tutti i fumetti quando sono stato scelto per il ruolo di Hughie, e per la trama sull'Eroegasmo ho pensato: 'Ok, dobbiamo realizzarlo, perché questa è la cosa più folle che io abbia mai letto'.", ha raccontato Jack Quaid parlando dell'episodio. "Penso che siamo rimasti decisamente fedeli al fumetto. Non mi è permesso dire molto sull'episodio, solo che prenderà una strada che forse non vi aspettate".

Il sesto episodio della terza stagione di The Boys sarà rilasciato su Prime Video il 24 giugno.

Fonte: Comic Book