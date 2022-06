Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nel corso delle stagioni di The Boys i Sette sono stati in continua evoluzione, spesso non essendo nemmeno veramente in 7. La composizione della squadra è ora di soli sei Super - Patriota, Black Noir, Queen Maeve, A-Train, Abisso e Starlight - ma dopo il sesto episodio, diventano solo cinque: alla fine di Eroegasmo, infatti, Annie January non solo abbandona il team, ma mette nei guai Patriota con il suo amato pubblico.

Incoraggiata da una precedente conversazione con Victoria Neuman, Annie racconta ai suoi fan di come la Vought nasconderà i danni di Soldatino e di come Patriota sia l'esatto opposto di ciò che sembra, tutto ciò con un dito medio alzato, in mezzo alle macerie e ai corpi dei Super rimasti feriti: Starlight ha ufficialmente abbandonato i Sette.

La grande domanda, ora, ovviamente è: cosa succederà adesso? Anche il rapporto con Hughie è logorato a causa del continuo utilizzo di V-24 e dell'atteggiamento che ha nei pochi momenti in cui è un Super. Ma il suo odio per la Vought e Patriota significa senza dubbio che la sua ricerca di giustizia è tutt'altro che finita.

Per quanto riguarda il leader dei Sette, Patriota è andato a leccarsi le ferite: con un livido sul volto, mentre si guarda allo specchio, si rende conto che sta perdendo uno dopo l'altro i membri della sua squadra.

Il settimo e penultimo episodio di The Boys sarà rilasciato su Prime Video il 1° luglio.

