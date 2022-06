Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La terza stagione di The Boys vede un Butcher disperato che vuole un punto di svolta per la sua crociata contro i Super. Per aiutarsi, si inietta il V-24, cosa che gli permette di combattere alla pari grazie alla temporanea acquisizione di poteri. Anche se funziona e Butcher riesce a eliminare Gunpowder, il giorno seguente è alle prese con la disintossicazione dal V. Nell'episodio 3x03 Hughie trova Butcher letteralmente distrutto dagli effetti collaterali, che poco dopo vomita addosso all'amico.

Jack Quaid, volto di Hughie Campbell, ha recentemente parlato della realizzazione della scena e di come questa abbia sorprendentemente aiutato gli attori a creare un legame ancora più forte. Grazie alla serie TV entrambe le star hanno ormai familiarità con il sangue finto, e Quaid ha affermato che il vomito finto invece è stato un rinfrescante cambio di routine, sottolineando che è molto più facile da pulire. Tuttavia, la scena richiedeva a Urban di sputare il finto vomito direttamente nella bocca aperta di Quaid, il che avrebbe fatto sì che Quaid lo sputasse a sua volta. Per quanto disgustoso possa sembrare, a quanto pare ha aiutato i due a essere più uniti:

"Sì, penso che ci abbia legati ancora di più. Siamo entrambi abituati ad avere sangue finto addosso, quindi il vomito finto era una passeggiata in confronto. Viene via molto più facilmente, è meno appiccicoso. Stranamente, quella scena è stata un gioco da ragazzi, nel senso che il vomito finto è molto più facile da sopportare. Ma sì, penso che ti leghi quando qualcuno ti vomita in bocca, e poi istintivamente lo sputi di nuovo fuori, e va a finire nella bocca di Karl Urban. Non è necessariamente una cosa sicura per il Covid, ma penso che ti leghi".

Il settimo e penultimo episodio di The Boys sarà rilasciato su Prime Video il 1° luglio.

Fonte: Screen Rant