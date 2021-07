Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 28 giugno 2021

Nonostante ci sia ancora da aspettare per la terza stagione di The Boys, una delle serie TV più importanti di Prime Video, uno dei suoi protagonisti, Antony Starr (che interpreta Patriota), ci avverte che vale assolutamente la pena attendere.

L'attore ha infatti dichiarato che la stagione attesa è sicuramente uno dei periodi più belli che abbia mai trascorso sul set:

"Oh Dio, la terza stagione è senza dubbio una delle migliori stagioni televisive in cui ho avuto la fortuna di essere coinvolto! Mi sono divertito tantissimo nella seconda stagione e ho pensato che avessimo fatto qualcosa di davvero forte, superando il livello della prima, e davvero, la terza va ancora oltre".

Ovviamente Starr non è potuto scendere nei dettagli spiegando i motivi di questa sua considerazione:

"È la mia stagione preferita per tante ragioni di cui non posso parlare, sono sempre curioso di vedere cosa gli autori - queste persone folli - hanno pronto in pentola, ed è bellissimo nella terza stagione rimanere sorpresi e eccitati ogni volta che si gira pagina della sceneggiatura. Tutto ciò che posso dire è che credo davvero che i fan impazziranno!".

Recentemente, anche lo showrunner di The Boys Eric Kripke ha parlato della terza stagione, definendola una delle cose più folli mai fatte in televisione:

"Senza fare spoiler, ieri stavo giusto facendo editing e stiamo facendo qualcosa qui nella premiere della terza stagione che penso non solo che sia la cosa più folle che abbia mai fatto, ma sarà la cosa più folle che chiunque abbia mai fatto! Forse neanche funzionerà, chi lo sa? Ma sono così eccitato su questa cosa che stiamo realizzando. E certamente è qualcosa che nessuno ha mai visto prima, probabilmente per buone ragioni. Per questo è davvero emozionante".

Speriamo davvero che i nuovi episodi siano all'altezza di tutte queste altissime aspettative!

Fonte: Comic Book