Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Una delle aggiunte al cast della terza stagione di The Boys è la star di Supernatural Jensen Ackles, che nei nuovi episodi interpreterà il ruolo di Soldier Boy (una sorta di parodia di Captain America).

In una nuova intervista, l'attore ha parlato del suo ruolo e di tutta la preparazione che ha dovuto affrontare, come il dover farsi crescere la barba. Riguardo a Soldier Boy, Ackles ha affermato che il personaggio "è un imbecille", e che non avrà la barba per l'intera durata della nuova stagione:

"Quello che succede è che in un certo senso mi trovano, sono stato 'in cattività' per un po'. Quando mi trovano sono barbuto, sembro uscito da Cast Away, ma poi mi danno una ripulita, mi rimetto il mio costume da Super e vado in città...È un nonno. È degli anni '40. Ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, è burbero, bigotto, uno stronzo. Non invecchia, quindi è un giovane supereroe di 40 anni che in realtà ne ha 80 o 90. C'è così tanto materiale, capirete cosa intendo quando vedrete lo spettacolo".

Per quanto riguarda la sua barba, tuttavia, Ackles ha aggiunto che aveva più prodotti per la "bestia" che aveva sul viso rispetto a qualsiasi altra parte del suo corpo:

"Devi prendere lo shampoo apposito per la barba, il balsamo apposito per la barba, il burro per la barba, la cera, l'olio. Non ne avevo idea, questa è stata la mia prima volta in questo mondo, quindi ne sto solo comprando diversi e li sto provando. Avevo un intero lato del mio bagno dedicato alla mia barba di merda".

La terza stagione di The Boys sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 3 giugno.

Fonte: Comic Book