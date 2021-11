Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Disney e Lucasfilm hanno svelato il primo trailer e il nuovo poster della serie TV The Book of Boba Fett, spin-off di The Mandalorian.

La serie TV, con protagonisti Tamuera Morrison (Boba Fett) e Ming-Na Wen (Fennec Shand) sarà ambientata nella stessa linea temporale dello show con protagonista Pedro Pascal (Din Djarin) ed è girata e prodotta a livello esecutivo da Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

Questa estate, nel corso di un’intervista, Rodriguez, che ha diretto l’episodio dedicato a Boba Fett in The Mandalorian, aveva avuto modo di parlare dello show:

"Non posso dire nulla a riguardo in questo momento, ma uscirà a dicembre… State a vedere cosa accadrà. Vi lascerà a bocca aperta. Questo è tutto quello che posso dire. Posso parlarne quanto voglio, perché so che supera le aspettative. Supera di gran lunga le aspettative. La gente sarà così entusiasta quando lo vedrà".

Lo show segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

Il nuovo prodotto Star Wars, The Book of Boba Fett, farà il suo debutto sulla piattaforma Disney+ il 29 dicembre.

Di seguito il trailer ufficiale.

Fonte: TVLine