Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

“Testimonia il ritorno di una leggenda”.

Così decanta il teaser trailer dell’attesissimo nuovo segmento che andrà presto ad arricchire il fortunato universo creato da George Lucas nel lontano 1977, che dopo il recente video e poster trapelati online, non fa altro che alimentare l’hype dei fan e ricordare l’imminente appuntamento.

The Book of Boba Fett, la serie incentrata sul leggendario cacciatore di taglie apparso nella trilogia cinematografica originale di Star Wars, e in seguito in altri prodotti legati al frachise, come la seconda stagione di The Mandalorian, vedrà infatti il suo debutto il prossimo 29 dicembre sul servizio streaming di Disney+.

Prodotto da Dave Filoni, Jon Favreau e Robert Rodriguez, lo show seguirà le vicende del clone di Jango Fett (Temuera Morrison), che, accompagnato dalla mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen di Agents of Shield), si farà strada nel mondo sotterraneo della Galassia, fino a giungere nel desertico pianeta di Tatooine, per riconquistare i territori un tempo sotto il controllo del perfido Jabba the Hutt.