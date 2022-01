Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Conquistare il trono di Jabba the Hutt e consolidare il potere su Tatooine non è certo cosa da poco, e il nuovo Daimyo Boba Fett (Temuera Morrison) e la sua partner, l’assassina Fennec Shand (Ming-Na Wen di Agents of Shield), stanno lentamente scoprendo le ripercussioni che l’ardua impresa comporta.

Il servizio streaming di Disney+ ha pubblicato i primi 2 episodi di The Book of Boba Fett, e mentre la trama sta prendendo forma, i due protagonisti si stanno trovando di fronte a numerose difficoltà.

Fra un’imboscata perpetrata dall’ordine del Vento Notturno, le minacce da parte dei cugini di Jabba e l’apparizione del temibile mercenario wookie, Black Krrsantan, sembra che nuovi avversari potrebbero presto palesarsi all’orizzonte.

"Oh, sì. Non siamo autorizzati a far riferimento a questi attori in arrivo, ma sì, non vediamo l'ora” - ha dichiarato Morrison in risposta alla domanda se il pubblico dovesse stare attento ai cattivi non ancora rivelati - “Questo è solo l'inizio. Ci sono dei tipi molto particolari che stanno arrivando per sconvolgere le cose e tutto questo fa parte di questa meravigliosa serie”.

Con numerosi interpreti che devono ancora fare la loro comparsa, fra cui Emilia Clarke de Il Trono di Spade, sicuramente lo show non ha ancora svelato tutti i suoi assi nella manica e, in attesa di poterli conoscere, vi ricordiamo che il prossimo episodio verrà rilasciato su Disney+ mercoledì 12 gennaio.

Fonte: Comic Book