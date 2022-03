Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Young Sheldon rivela come la storia di Penny (Kaley Cuoco) e Leonard (Johnny Galecki) di The Big Bang Theory sarebbe dovuta finire.

Essendo la coppia principale di The Big Bang Theory, era chiaro fin dall'inizio che i due avrebbero dato iniziato a una relazione. Mentre l'attrazione è iniziata come unilaterale dal punto di vista di Leonard, Penny alla fine si è resa conto che anche lei era innamorata di lui. Ma nonostante si siano frequentati molti anni prima di sposarsi, l'ultima stagione di The Big Bang Theory ha rivelato che non hanno mai veramente parlato di alcuni aspetti del loro futuro, in particolare se entrambi volessero o meno figli.

Gli appuntamenti di Penny e Leonard furono tumultuosi: si sono infatti lasciati un paio di volte prima di decidere, quasi a caso, di sposarsi. Era evidente, però, che si amavano davvero. In effetti, erano così a loro agio l'uno con l'altra che per un po', dopo essersi sposati, The Big Bang Theory si concentrò a malapena sulla loro relazione. Mentre questo è stato frustrante per alcuni spettatori, per altri è stata la decisione migliore da prendere; del resto la coppia era diventata stabile e non aveva nessun problema importante da affrontare. Questo fino all'ultima stagione della sitcom, quando hanno espresso idee diverse su come sarebbe stato il loro futuro.

Leonard era deciso ad avere figli, ma Penny era scettica. Il conflitto è diventato l'arco narrativo degli Hofsadter nell'ultimo capitolo di The Big Bang Theory. Sfortunatamente, sebbene fosse una narrazione avvincente, la serie TV non ha affrontato adeguatamente la differenza di opinione della coppia e ha appena accennato, all'ultimo minuto, che stavano aspettando il loro primo figlio. Ciò che è stato più sorprendente è che all'improvviso Penny si è mostrata d'accordo. Realisticamente, tuttavia, la storia di Leonard e Penny sarebbe dovuta finire come quella della cara nonnina di Sheldon (che chiama affettuosamente meemaw nella versione non doppiata) e Dale nella quinta stagione di Young Sheldon. Simile agli Hofstatder, la coppia vuole cose diverse nella vita: mentre Dale vuole finalmente rallentare e andare in pensione, Connie vorrebbe continuare a vivere una vita avventurosa. Non sono riusciti a trovare un compromesso, quindi Dale ha deciso che era meglio che si separassero.

Premesso che le possibilità che The Big Bang Theory dividesse gli Hofstadter nella sua ultima stagione erano scarse (se non nulle), il fatto è che il finale di Penny e Leonard è sembrato forzato e immeritato. Come Connie, che ha un'attività fiorente su Young Sheldon con la sua lavanderia a gettoni/sala da gioco, Penny stava solo iniziando ad affermarsi nell'industria farmaceutica come rappresentante.

Comprensibilmente, aveva paura che rimanere incinta in quel momento avrebbe ostacolato i suoi sforzi per avanzare nella sua carriera. I fan di lunga data di The Big Bang Theory sanno che ha lottato - prima come aspirante attrice, poi facendo lavori saltuari - per arrivare a fine mese. Quindi le sue paure di avere figli avevano un senso. Ma invece che vedere Penny e Leonard trovare attivamente un modo per risolvere le loro divergenze, proseguirono senza affrontarle davvero frontalmente, quindi è difficile credere che Penny all'improvviso fosse d'accordo con la gravidanza.

Per quel che vale, la storia finale di The Big Bang Theory di Penny e Leonard è stata davvero interessante. Dividere Leonard e Penny come sono stati divisi Dale e Connie in Young Sheldon non sarebbe stata l'unica soluzione per risolvere il loro problema: la CBS avrebbe potuto mostrare la coppia effettivamente seduta a tavolino per trovare un compromesso, o forse avrebbe potuto lasciare intendere che Penny stesse gradualmente cambiando idea sulla questione.

