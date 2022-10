Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

In una recente intervista gli interpreti di Leonard e Penny, Johnny Galecki e Kaley Cuoco, hanno rivelato il momento preciso in cui, nella prima stagione di The Big Bang Theory, si sono innamorati.

Mentre interpretavano una coppia sullo schermo, Galecki e Cuoco si frequentavano anche nella vita reale. Invece di usare la loro relazione per promuovere la serie TV, i due hanno deciso di mantenere il loro rapporto segreto per tutta la durata della loro relazione. Fortunatamente, anche quando hanno deciso di lasciarsi, gli attori hanno mantenuto un ottimo rapporto, consentendo alla CBS di andare avanti con la sitcom per un altro decennio.

La duratura amicizia di Cuoco e Galecki va ben oltre il loro tempo come Penny e Leonard, quindi, per il 15° anniversario della sitcom, hanno parlato della loro relazione vissuta durante i primi anni della serie TV. A quanto pare, girare una scena dall'episodio La Macchina del Tempo - in cui Leonard accompagna Penny al lavoro scendendo dai cavi dell'ascensore rotto - ha fatto scattare la scintilla:

Cuoco : "Non è stata un'esperienza piacevole per me".

: "Non è stata un'esperienza piacevole per me". Galecki : "Dovevamo essere l'uno nelle braccia dell'altro - e per giunta, per un bel po' di tempo dato che era una specie di acrobazia. Quello è stato sicuramente uno dei momenti che ha fatto nascere il tutto".

: "Dovevamo essere l'uno nelle braccia dell'altro - e per giunta, per un bel po' di tempo dato che era una specie di acrobazia. Quello è stato sicuramente uno dei momenti che ha fatto nascere il tutto". Cuoco : "Sì, penso che ci siamo innamorati in quel buco dell'ascensore".

: "Sì, penso che ci siamo innamorati in quel buco dell'ascensore". Galecki: "Abbiamo iniziato a sentire qualcosa, sì. Penso che sia stato un enorme punto di svolta nella nostra relazione. A quel punto, sia io che lei sapevamo che provavamo reciprocamente qualcosa e che sarebbe stata solo una distrazione dal lavoro cercare di continuare a ignorarlo, piuttosto che riconoscerlo e arrendersi".

The Big Bang Theory è disponibile in streaming su Netflix e Prime Video.

