Creata da Chuck Lorre e Bill Prady, The Big Bang Theory è andata in onda per 12 stagioni dal 2007 al 2019. Considerando quanto fosse ancora popolare quando si è conclusa, il desiderio dei fan di vedere una reunion continua a crescere. Sfortunatamente, però, ci sarà ancora molto da aspettare.

La serie TV di CBS ha sorprendentemente regalato ai suoi spettatori un finale emotivamente soddisfacente. A differenza di altre sitcom, non ci sono stati grandi cambiamenti nello stile di vita dei personaggi. Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik) hanno vinto il Premio Nobel per la Fisica, che era l'obiettivo principale dell'ultimo anno dello spettacolo. Nel frattempo, è stato rivelato che Penny (Kaley Cuoco) e Leonard (Johnny Galecki) stavano aspettando il loro primo figlio dopo aver avuto opinioni contraddittorie sull'argomento. Nonostante ciò, il gruppo ha semplicemente continuato con le proprie abitudini già consolidate, inclusa la condivisione di un pasto nell'appartamento 4A.

Naturalmente, i fan vogliono sapere cosa hanno combinato i ragazzi di Pasadena da quando si è concluso The Big Bang Theory. Alla domanda su una potenziale reunion, Kunal Nayyar si è dichiarato aperto all'idea, ma ha sottolineato che è troppo presto per realizzarla:

"Sono passati solo due anni dalla fine di The Big Bang Theory! Dobbiamo sembrare un po' più vecchi. Viviamo in un momento pieno di reunion, e penso solo che non è ancora giunto il momento. Non puoi farla ora, sarebbe come fare una nuova stagione. Ma sì, in futuro, forse. Ma non adesso".

Bialik ha espresso lo stesso pensiero quando le è stato chiesto dell'idea nell'aprile 2021. Allora non c'erano piani ufficiali, probabilmente perché non è passato molto tempo dalla conclusione dello show. Del resto, il recente speciale di Friends è stato realizzato quasi due decenni dopo la conclusione della sitcom.

La CBS, d'altra parte, sta ancora beneficiando della popolarità di The Big Bang Theory attraverso il suo primo e unico spin-off, Young Sheldon, che è stato rinnovato fino alla stagione 7.

