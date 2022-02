Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

A distanza di quasi 3 anni dalla conclusione di The Big Bang Theory, la star della serie TV Kunal Nayyar (che per 12 stagioni ha interpretato il suolo di Raj) ha svelato uno degli aneddoti del dietro le quinte.

Durante un'apparizione nel programma televisivo britannico Sunday Brunch, l'attore ha spiegato come hanno filmato le scene che mostravano i personaggi salire e scendere le scale, rivelando che il co-protagonista Johnny Galecki aveva un punto specifico in cui attaccava la gomma da masticare durante le riprese:

"Praticamente funziona così: scendi le scale e poi ti dicono di aspettare. Le scale sul set non andavano da nessuna parte. Cambiano lo scenario, in modo che se gli appartamenti prima indicavano che era il primo piano, all'improvviso indicavano il secondo o il terzo. Cambiano il set, quindi sembra totalmente un altro piano".

Ha continuato: "Sali di nuovo le scale, che non vanno da nessuna parte, e poi scendi come se fosse un nuovo piano. Laggiù non c'è niente. C'è un muro, e in quel muro Johnny Galecki, per 12 anni, ha attaccato la sua gomma da masticare. Non sto scherzando. Quindi, se qualcuno di voi è fan di Johnny Galecki e vuole il suo chewing gum essiccato, sono sicuro che è in vendita da qualche parte su Internet. Benvenuti a Hollywood".

Questo è un dettaglio interessante, anche se disgustoso, ma è solo uno dei tantissimi aneddoti dello spettacolo. Un altro dettaglio riguarda Kaley Cuoco, che interpretava Penny. L'attrice aveva fatto un'audizione per il pilot originale della serie, ma non era stata scelta. All'epoca la protagonista femminile dello show era un personaggio completamente diverso di nome Katie (originariamente interpretato da Amanda Walsh). Il personaggio è stato infine riorganizzato ed è diventato Penny:

"Avevo effettivamente fatto un provino per il pilot originale e non sono stata scelta per il cast", ha raccontato Cuoco. "Chuck ha chiamato un anno dopo e mi ha detto: 'È un nuovo personaggio, vogliamo che tu entri'. Ho letto la parte, ed è stato molto meglio di quanto non fosse l'anno prima. Immagino che fosse destino".

Fonte: Comic Book