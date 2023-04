Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 minuti fa

Bob Odenkirk ha trascorso gli ultimi 15 anni nei panni di Saul Goodman/Jimmy McGill in Breaking Bad e Better Call Saul e, dopo aver recentemente fatto parte del cast di Lucky Hank, l'attore comparirà anche nella seconda stagione di The Bear - i dettagli sul personaggio che interpreterà, però, sono ancora tenuti nascosti.

La serie TV tornerà quest'estate con dieci episodi. Anche se non abbiamo una data fissa, è bello sapere che non dovremo aspettare così tanto per scoprire cosa la trama avrà da raccontarci!

Protagonista dello spettacolo è Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), uno chef d’élite dell'alta cucina che torna a casa per gestire l’umile paninoteca di famiglia a Chicago dopo la morte del fratello. Ebon Moss-Bachrach interpreta il migliore amico del fratello, Richie, che lavora nel negozio, mentre Ayo Edebiri è la giovane e ambiziosa chef Sydney, che si unisce allo staff della paninoteca. A completare il cast, Lionel Boyce, Liza Colòn-Zayas e Abby Elliott.

La prima stagione di The Bear è disponibile in streaming su Disney+.

Fonte: Comic Book