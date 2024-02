The Bear 3: FX annuncia la Finestra di Uscita della Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Durante il tour stampa invernale della Television Critics Association, il vertice di FX John Landgraf ha rivelato che la terza stagione di The Bear sarà rilasciata questo giugno, proseguendo il suo modello di rilascio e consentendo ai fan della serie TV di visionare l'intera stagione in una volta sola.

Landgraf ha discusso la decisione di attenersi al formato binge nonostante avesse preso in considerazione un rilascio settimanale per estendere la presenza dello spettacolo:

"Quando siamo tornati per la seconda stagione abbiamo riflettuto, dato che sapevamo di avere un successo tra le mani, se avremmo potuto sfruttarlo un po'. Possiamo estenderlo per settimane? Più The Bear è meglio? Abbiamo quindi capito che non sarebbe stata una cosa bella da fare, cambiare le cose per il pubblico".

The Bear ha ottenuto consensi significativi, vincendo 10 Primetime Emmy Awards. I riconoscimenti includono la categoria Miglior serie TV comica e premi individuali per Jeremy Allen White, Ayo Edebiri ed Ebon Moss-Bachrach, evidenziando l'eccezionale talento sia davanti che dietro la telecamera.

Fonte: Comic Book