09 maggio 2023

L'attesissima seconda stagione di The Bear - che vedrà la presenza anche di Bob Odenkirk - è finalmente in arrivo. Dopo averne svelato un primo teaser e una finestra di uscita, indicando "questa estate" come periodo di rilascio, ora FX è stata più precisa: i nuovi episodi della serie TV arriveranno il 22 giugno.

Back for seconds. FX’s The Bear dishes up season 2, streaming June 22. Only on Hulu. pic.twitter.com/Z8wrQnwrpL — FX Networks (@FXNetworks) May 8, 2023

Secondo la sinossi condivisa dalla piattaforma, "The Bear segue Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), un giovane chef del mondo della cucina raffinata, che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia - The Original Beef of Chicagoland - dopo una morte straziante in famiglia. Un mondo lontano da quello a cui è abituato, Carmy deve bilanciare la realtà sconvolgente della proprietà di una piccola impresa, il suo staff di cucina volitivo e recalcitrante e le sue relazioni familiari tese, il tutto mentre è alle prese con l'impatto del suicidio di suo fratello. The Bear riguarda il cibo, la famiglia, la follia della routine, la bellezza di Sense of Urgency e i rischi. Mentre Carmy lotta per trasformare sia The Original Beef of Chicagoland che sé stesso, lavora al fianco di una squadra di cucina che alla fine si rivela essere la sua famiglia prescelta".

The Bear tornerà su Disney+ il 22 giugno.

Fonte: Comic Book