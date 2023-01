The Bear 2: svelato il Periodo di Uscita della Prossima Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

L'anno scorso FX ha rilasciato The Bear, diventata un grande successo per la rete nonché una delle serie TV più acclamate dalla critica del 2022.

Dopo il rinnovo annunciato lo scorso luglio non ci sono stati più molti aggiornamenti interessanti sull'attesissima seconda stagione, ma finalmente abbiamo notizie sul debutto del prossimo capitolo: The Bear tornerà quest'estate con dieci episodi. Anche se non abbiamo una data fissa, è bello sapere che non dovremo aspettare così tanto per scoprire cosa la trama avrà da raccontarci!

Protagonista dello spettacolo è Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), uno chef d’élite dell'alta cucina che torna a casa per gestire l’umile paninoteca di famiglia a Chicago dopo la morte del fratello. Ebon Moss-Bachrach interpreta il migliore amico del fratello, Richie, che lavora nel negozio, mentre Ayo Edebiri è il giovane e ambizioso chef Sydney, che si unisce allo staff della paninoteca. A completare il cast, Lionel Boyce, Liza Colòn-Zayas e Abby Elliott.

La prima stagione di The Bear è disponibile in streaming su Disney+.

Fonte: Comic Book