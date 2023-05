The Bear 2: rilasciato il Trailer Ufficiale della Prossima Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La seconda stagione di The Bear sta per arrivare e, dopo un primo teaser, è stato rilasciato il full trailer che mostra il folle gruppo dell'Original Beef of Chicagoland mentre si impegna a utilizzare i soldi trovati dal loro capo chef Carmy (Jeremy Allen White) per riaprire il ristorante e creare una nuova leggenda culinaria a Chicago con il nuovo locale chiamato The Bear.

Come si può vedere nel trailer, è evidente che Carmy non avrà un percorso facile nell'aprire il suo nuovo locale. Ritroviamo inoltre i personaggi conosciuti nella prima stagione, come Richie (Ebon Moss-Bachrach), Sydney (Ayo Edebiri), Ebraheim (Edwin Lee Gibson), Tina (Liza Colón-Zayas) e Marcus (Lionel Boyce). Anche la sorella di Carmy, Natalie (Abby Elliott), sarà alle prese con lo stress degli affari e l'eredità del fratello defunto Michael. Inoltre, saranno coinvolti anche Neil (Matty Matheson) e il losco e sagace Jimmy Cicero (Oliver Platt), che aiuteranno Carmy a far decollare la sua nuova avventura.

Nei prossimi episodi vedremo anche Bob Odenkirk (Better Call Saul).

The Bear tornerà su Disney+ il 22 giugno.

Fonte: Comic Book