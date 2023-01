Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Il prossimo progetto di Bob Odenkirk sta finalmente per arrivare, e AMC ha rivelato i primi dettagli su Lucky Hank: precedentemente intitolata Straight Man, la serie TV sarà presentata in anteprima su AMC e AMC+ domenica 19 marzo. Insieme all'annuncio della data di debutto, la rete ha condiviso un primo teaser.

"Il proverbio dice 'la terza volta è quella buona', ma quando si tratta di Bob Odenkirk su AMC, la prima e la seconda volta sono state affascinanti, accattivanti e visceralmente divertenti", ha affermato Dan McDermott di AMC Studios all'epoca. "Non potremmo essere più emozionati dalla prospettiva di tenere Bob su AMC e guardarlo dare vita a un altro personaggio sfumato, complicato e indimenticabile. La possibilità di collaborare ancora una volta con i nostri partner di Sony Pictures Television e Gran Via di Mark Johnson sono la ciliegina su una torta molto soddisfacente".

Interpretato da Bob Odenkirk (Better Call Saul) e Mireille Enos (The Killing), Lucky Hank è un racconto di crisi di mezza età in otto episodi ambientato al Railton College. Raccontato in prima persona da William Henry Devereaux, Jr. (Odenkirk), l'improbabile Presidente del dipartimento di inglese in un college gravemente sottofinanziato della Pennsylvania. Aaron Zelman (The Killing) e Paul Lieberstein (The Office) - che ha adattato il progetto dal romanzo Straight Man dell'autore vincitore del Premio Pulitzer Richard Russo - sono i co-showrunner.

Fonte: Comic Book