Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Con Better Call Saul ormai giunto a termine, AMC ha rilasciato le prime foto ufficiali della nuova serie TV con protagonista Bob Odenkirk, Straight Man - che arriverà il prossimo anno. Nell'annunciarlo, AMC ha descritto lo spettacolo come "un racconto di crisi di mezza età ambientato al Railton College, raccontato in prima persona da William Henry Devereaux, Jr. (Odenkirk), l'improbabile presidente del dipartimento di inglese in un college sottofinanziato nella Rust Belt della Pennsylvania".

In una recente intervista l'attore ha parlato delle differenze e delle somiglianze tra il nuovo show e Better Call Saul:

"Penso che dal punto di vista del tono sia fantastico. Sembra un nuovo miscuglio di commedia e dramma. È come avere uno spettacolo molto divertente - come un Parks and Recreation - e pensare: 'Rallentiamo e conosciamo queste persone, facciamo in modo che le loro battaglie interne siano un po' più l'argomento principale'. Quindi è davvero un grande miscuglio di commedia e il tipo di dramma che abbiamo affrontato in Better Call Saul".

"Come si suol dire, la terza volta è quella buona, ma quando si parla di Bob Odenkirk su AMC, la prima e la seconda volta sono già state affascinanti, accattivanti e divertenti", ha affermato Dan McDermott, presidente di AMC Studios. "Mentre Better Call Saul si è concluso, non potremmo essere più entusiasti della prospettiva di tenere Bob alla AMC e vederlo dare vita a un altro personaggio ricco di sfumature, complicato e indimenticabile".

Fonte: Comic Book