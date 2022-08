Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Il film The Batman del 2022, ha ampliato l'orizzonte per nuovi possibili progetti sia sul grande schermo che sul piccolo schermo dell'universo DC. Uno dei più interessanti è lo spin-off incentrato su Pinguino, annunciato questa primavera.

Le poche scene a disposizione per Colin Farell, per l’interpretazione camaleontica del famoso villain, sono valse per entusiasmare pubblico e critica, e per attirare HBO Max nella produzione di una nuova serie TV. Nonostante le preoccupazioni dei fan sul fatto che i progetti di DC per HBO Max potrebbero essere vittime del taglio di budget, il CEO David Zaslav ha tranquillizzato i fruitori, annunciando che si spenderà molto di più per la programmazione originale nel 2022 e nel 2023.

Lo show, annunciato con il titolo provvisorio The Penguin, racconterà l'ascesa al potere di Oswald Cobblepot in una Gotham al collasso e sarò scritto da Lauren LeFranc, nota per il suo lavoro in Agents of S.H.I.E.L.D..

The Penguin dovrebbe entrare in produzione a febbraio del 2023.

Fonte: Comic Book