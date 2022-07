Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 12 ore fa

È in arrivo Thai Cave Rescue, una nuova serie drammatica che debutterà su Netflix a fine settembre.

Tratto da un evento realmente avvenuto, racconta di un salvataggio nel 2018 di 12 ragazzi e un adulto intrappolati in una grotta nel nord della Thailandia. Dopo un pomeriggio di esplorazione, la squadra di calcio dei Wild Boars e il suo allenatore sono rimasti intrappolati a causa di una forte pioggia per due settimane, creando una massiccia missione di recupero internazionale che ha coinvolto tutto il mondo.

Dopo il film di Ron Howard Tredici Vite - che debutterà il 5 agosto su Prime Video - anche Netflix ha collaborato con registi thailandesi e non solo per creare una serie di sei episodi, girata interamente nel Paese asiatico, dopo aver acquisito congiuntamente i diritti della storia con SK Global Entertainment nel 2019.

Creata da Michael Russell Gunn (Billions, Designated Survivor) e Dana Ledoux Miller (Designated Survivor, Narcos), la serie è diretta dal tailandese Baz Poonpiriya e dal regista statunitense Kevin Tancharoen (The Brothers Sun, The Book of Boba Fett). Entrambi sono anche produttori esecutivi insieme a Jon M. Chu e Lance Johnson (The Equalizer) per Electric Somewhere; John Penotti per SK Global Entertainment, John Logan Pierson e Tim Coddington.

Il cast comprende Papangkorn "Beam" Lerkchaleampote nel ruolo dell'allenatore Eak, Thaneth "Ek" Warakulnukroh in quello del governatore di Chiang Rai Narongsak Osottanakorn, Urassaya "Yaya" Sperbund e Manatsanun "Donut" Phanlerdwongsakul nei panni di Kelly e Pim, rappresentanti fittizi degli ingegneri idraulici e dei ranger del parco che hanno reso possibile l'incredibile salvataggio. Supakorn "Tok" Kitsuwan sarà l'ex sommozzatore Navy Seal Saman "Ja Sam" Gunan, mentre Bloom Varin interpreterà il medico dell'esercito colonnello Bhak Loharjun.

Così come avvenuto nella missione reale, Thai Cave Rescue ha scelto attori internazionali per i protagonisti di questo salvataggio, tra cui Nicholas Bell nel ruolo di Vern Unsworth, Nicholas Farnel in quello di John Volanthen, Christopher Stollery nei panni di Rick Stanton, Rodger Corser che interpreterà il dottor Richard “Harry” Harris e Damon Herriman che sarà il dottor Craig Challen.

"Come thai-americano, mi sento incredibilmente fortunato a poter contribuire a raccontare questa storia attraverso la lente e l'anima del popolo thailandese”, ha dichiarato il regista Kevin Tancharoen. “Volevo portare la mia esperienza nel raccontare grandi storie di supereroi nel mondo reale. Un mondo in cui i supereroi reali hanno lavorato insieme per una causa comune, indipendentemente dalla loro provenienza, e gli unici superpoteri sono la perseveranza dello spirito umano e ciò che possiamo ottenere quando lavoriamo insieme".

Thai Cave Rescue sarà presentata in anteprima il 22 settembre su Netflix.

Fonte: Deadline