Ted Lasso sarà utilizzabile nel Nuovo FIFA 23 (guarda il Trailer)

Data di pubblicazione: 4 ore fa

Electronic Arts Inc e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno annunciato che Ted Lasso e la sua squadra compariranno in EA SPORTS™ FIFA 23.

La società calcistica AFC Richmond allenata dal mister Ted Lasso (Jason Sudeikis) sarà presente nel famoso videogioco, disponibile dal 30 settembre.

I giocatori potranno scegliere di iniziare l’interazione con il loro team del cuore in diverse modalità, tra cui Carriera, Calcio d'inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Già dal momento del lancio di FIFA 23, i fan avranno la possibilità di sbloccare vari articoli firmati AFC Richmond - come divise, badge e bandier - in Fifa Ultimate Team (Fut) e nei Pro Club, disponibili con obiettivi, sfide e ricompense.

In quanto fan di lunga data del videogioco, Sudeikis ha condiviso tutto il suo entusiasmo:

"Mi sento davvero fortunato e sono immensamente grato di aver vissuto molti momenti speciali nella mia carriera finora, e considero questa esperienza tra le migliori. Questo è un sogno che si avvera per me e il resto dei ragazzi. Il nostro cast e la nostra troupe lavorano duramente in questo show e siamo lusingati che sia entrato nel cuore di così tante persone".

L’attore vincitore dell'Emmy Awards e creatore dello show ha anche aggiunto:

"Non vediamo l'ora che i nostri fan abbiano l'opportunità di giocare con, giocare come, e anche giocare contro i loro personaggi preferiti dell'AFC Richmond".

I fan potranno vestire i panni di Ted Lasso, disponibile in modalità Carriera, non solo come allenatore dell'AFC Richmond, ma anche di altre squadre. Nel gioco sarà presente anche Nelson Road, lo stadio del club nella commedia.

Di seguito il trailer rilasciato.

