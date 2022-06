Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 43 minuti fa

Ted Lasso segue la storia dell'omonimo protagonista (Jason Sudeikis), che tenta di gestire la squadra di football di un college americano. Lo spettacolo ha conquistato sia critica sia gran parte del pubblico, attraverso il suo mix di umorismo sprezzante, cast corale e dramma edificante.

La prima stagione vede Rebecca alle prese con il divorzio da suo marito Rupert Mannion (Anthony Head), e per fare un dispetto all'ex, assume Ted per affossare l'amata squadra di Rupert. Ben presto rimane conquistata dal suo fascino magnetico.

Hannah Waddingham, in una recente intervista, ha dichiarato che la terza stagione di Ted Lasso sarà parecchio sregolata anche per il suo personaggio; affermando che la lealtà verso l'AFC Richmond è l'obiettivo principale di Rebecca Welton, e anticipa che ci sarà caos nella sua vita:

"Direi che la cosa principale è che è legata alla sua squadra ed è presente per i suoi ragazzi, e guai a chi si scontra con loro. Sappiamo che il suo ex ha perso il posto del West Ham e ha Nate che lavora lì, è una tigre. Ma è altrettanto complicata la sua vita; voglio che il pubblico dica: 'Ma che stai facendo?'.".

La sua spiegazione è chiara, ed è palese che i suoi obblighi lavorativi l'abbiano portata a trascurare quelli personali, ha sicuramente bisogno di concentrarsi su se stessa.

Rebecca è dipinta come un personaggio ferito dai continui screzi con l'ex marito, dal divorzio, ma ostinata e determinata quando si tratta di affari. Nella terza stagione di Ted Lasso si troverà in competizione lavorativa con il suo ex marito quando l'AFC Richmond ha ottenuto la promozione alla fine della seconda stagione. La sua vita personale, invece, rimane sul filo del rasoio per via dei doveri lavorativi. Resta da vedere se avrà modo di reprimere con successo il vortice di caos nella quale è invischiata.

Le prime due stagioni di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.

