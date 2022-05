Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L’orsetto più scorretto e sboccato mai apparso sul grande schermo è in procinto di tornare con nuove e scatenate avventure, stavolta però sul piccolo schermo: dopo aver divertito il pubblico nelle sale cinematografiche con due capitoli, il prossimo step di Ted sarà infatti una serie televisiva.

Il servizio streaming di Peacock ha infatti da tempo ordinato una comedy basata sui film scritti e diretti dal creatore de I Griffin e di The Orville, Seth MacFarlane.

Al contrario delle pellicole, che imbastivano la storia nella fase adulta di John Bennet (Mark Wahlberg) e del suo “tenero” giocattolo, il nuovo progetto s’inserirà durante l’adolescenza dei due protagonisti, e a dare il volto al padroncino dell’orsacchiotto sarà Max Burkholder (Parenthood).

Recentemente è stata riportata la notizia che Alanna Ubach, conosciuta per aver vestito i panni di Suze Howard in Euphoria, apparirà negli episodi ricoprendo il ruolo di Susan Bennett, descritta come una donna altruista, eccessivamente dolce nel prendersi cura della famiglia, e che vede il mondo con occhi semplici e ingenui.

A completare il cast finora annunciato troviamo Giorgia Whigham e lo stesso Seth McFarlane che, oltre a dirigere, scrivere e produrre lo show, ritornerà a dare la voce all’alcolizzato giocattolo.

Stando alla sinossi, lo show sarà ambientato nel 1993, quando la fama e il successo di Ted sono ormai una lontana storia e il peluche ora vive a Boston con il suo padroncino, il sedicenne John Bennett, la sua famiglia e il cugino.

Malgrado non abbia proprio un’influenza positiva sul ragazzo, l’orsetto, nel momento del bisogno, arriverà a mettere in gioco ogni cosa per dare una mano al rimbombamico e i suoi cari.

Fonte: Comic Book