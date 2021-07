Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Tales of the Walking Dead, la serie spin-off antologica attualmente in sviluppo presso AMC Networks, ha trovato uno showrunner. Si tratta di Channing Powell, scrittrice e produttrice ormai legata a doppio filo con l'universo di The Walking Dead. Creato da Scott Gimple, Tales sarà un'antologia a episodi che racconta le storie su personaggi nuovi o esistenti, inclusi i preferiti dai fan che sono già morti.

La Powell ha iniziato a collaborare dal decimo episodio della quarta stagione, Detenuti, che introduceva Abraham Ford (Michael Cudlitz) e i suoi compagni di viaggio Rosita (Christian Serratos) e Eugene (Josh McDermitt), così come il devastante episodio della nona stagione, La quiete prima della tempesta, e l'episodio della decima stagione, Guarda i fiori. Ha poi scritto vari episodi dello spin-off Fear The Walking Dead.

Al di fuori degli zombie, Powell è stata sceneggiatrice del poliziesco procedurale White Collar con Matt Bomer e ha creato il thriller fantascientifico distopico The Feed.

In una recente intervista riguardo l'avanzamento di Tales, Gimple ha affermato:

"Ci stiamo lavorando. Abbiamo lasciato la porta aperta per raccontare storie più lunghe, forse multi-episodio, dell'universo. Vogliamo mantenerlo davvero flessibile. Ma per cominciare vogliamo un mucchio di storie molto diverse dalle quali il pubblico non sappia cosa aspettarsi. Gli episodi di Tales risponderanno a quelle domande che le persone si sono poste in diverse situazioni, mostrerà personaggi già visti, altri nuovi e tanto altro. Questo è il tipo di cosa che vogliamo fare e ci stiamo lavorando sodo".

Finora non si hanno notizie sulla data di debutto del nuovo spin-off dell'universo di The Walking Dead.

