Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il finale della prima stagione di Superman & Lois ha scioccato i fan della serie TV targata The CW quando, nei momenti conclusivi dell'episodio, un misterioso velivolo è atterrato nella fattoria del Kent, e ne è uscita Natalie Irons, la figlia di John Henry Irons (Wolé Parks).

Il cast di Superman & Lois dunque, ha aperto le sue porte a Tayler Buck che, a quanto dice TVLine, sarà un personaggio regolare della prossima stagione.

Buck comparve precedentemente nel settimo episodio della serie TV, Man of Steel in quanto tale episodio esplorava il passato di Irons.

L'episodio mostrò Natalie che assisteva all'omicidio di sua madre da parte del malvagio Superman in diretta TV e vide Natalie usare le sue abilità particolari per aiutare il padre a costruire un costume speciale che gli avrebbe permesso di combattere l'Uomo d'Acciaio. John Henry pensava che sua figlia fosse scomparsa insieme al resto del suo mondo, ma non solo pare che lei sia sopravvissuta, ma anche che lo abbia cercato per tutto questo tempo.

Dal mondo in cui viene Natalie però, Superman è il cattivo per eccellenza e sua madre è morta; mentre, in questo nuovo mondo, non solo Superman è un eroe - e qualcuno di cui suo padre ha fiducia e rispetto - ma sua madre è sposata proprio con lui. È una situazione complicata, ma secondo lo showrunner Todd Helbing, John Henry spiegherà la situazione in modo da non finire per ripetere la sua trama della prima stagione.

"Ora ci tufferemo in ciò che significa per lui essere genitore - le cose che faresti per i tuoi figli, anche se significa mettersi in pericolo", ha detto Helbing a TVLine.

Buck non è l'unica nuova regolare per la seconda stagione : infatti, nel mese di luglio era stato annunciato che Sofia Hasmik, la quale interpreta Chrissy Beppo nella serie TV, era stata promossa allo status di personaggio regolare per la seconda stagione dello show.

Fonte: Comic Book