Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Secondo un recente rapporto, The CW rinnoverà per una terza stagione Superman & Lois.

Presentato per la prima volta a febbraio 2021, Superman & Lois si è ufficialmente unito all'Arrowverse insieme ad altri spettacoli come Batwoman, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Arrow e Stargirl. La serie TV vede Tyler Hoechlin nei panni di Superman ed Elizabeth Tulloch nei panni di Lois Lane, e segue la lotta del duo per conciliare lavoro, giustizia e genitorialità.

La serie ha ottenuto recensioni generalmente positive sia dal pubblico che dalla critica, e l'episodio pilota ha avuto il maggior numero di spettatori di qualsiasi altro pilota di The CW, secondo solo a Batwoman. Superman & Lois è attualmente nel bel mezzo della messa in onda della stagione 2 che, nonostante non abbia ancora un consenso critico su Rotten Tomatoes (dal momento che non si è ancora conclusa) il punteggio del pubblico si attesta a un 92%, battendo la media della stagione 1 che ha ricevuto un punteggio del 72%.

In un nuovo rapporto, si vocifera che la stagione 3 di Superman & Lois ci sarà. Sebbene non sia stato ancora ufficialmente confermato da The CW, il rapporto afferma che lo spettacolo "tornerà quasi sicuramente per la terza stagione".

Non resta quindi che attendere conferme ufficiali dalla rete statunitense!

Fonte: Screen Rant