Mattia Bergamo

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha pubblicato una serie di foto di Waiting for Superman, quindicesimo e ultimo episodio della seconda stagione di Superman & Lois - di cui è stato da poco rilasciato il promo.

L'idea di Superman e Lois nel multiverso è stata discussa a lungo negli ultimi mesi, soprattutto perché la serie è rimasta scollegata dal punto di vista narrativo dagli altri progetti dell'Arrowverse targati The CW. Secondo lo showrunner Todd Helbing, la ragione di questa situazione sarà spiegata alla fine della stagione:

"Tutto ciò che dirò è che penso che tutti si chiedano perché non tiriamo in ballo Supergirl o The Flash o altri eroi e, a parte il fatto che non possiamo fare dei crossover e che vogliamo dare la nostra impronta a questa proprietà, dirò solo che alla fine di questa stagione avrete la risposta alle vostre domande".

La sinossi ufficiale dell'episodio recita: "Chrissy Beppo (Sofia Hasmik), con l'autorizzazione del Dipartimento della Difesa, ha un messaggio per gli abitanti di Smallville: non solo la fusione dei pianeti è reale, ma sta accadendo. Nel cast presenti Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alex Garfin, Emmanuelle Chriqui, Erik Valdez, Inde Navarrette, Wole Parks, Taylor Buck e Dylan Walsh. L'episodio è stato diretto da Gregory Smith e scritto da Brent Fletcher e Todd Helbing".

L'ultimo episodio della secondo stagione di Superman & Lois sarà trasmesso il 28 giugno su The CW.

