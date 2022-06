Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

In vista del debutto degli ultimi episodi di Superman & Lois, la rete The CW ha condiviso la sinossi del finale di stagione, Waiting for Superman.

Secondo la descrizione ufficiale, "Chrissy Beppo (Sofia Hasmik), con l'autorizzazione del Dipartimento della Difesa, ha un messaggio per la gente di Smallville: non solo la fusione dei pianeti è reale, ma sta accadendo proprio adesso. Sono inoltre presenti Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alex Garfin, Emmanuelle Chriqui, Erik Valdez, Inde Navarrette, Wole Parks, Taylor Buck e Dylan Walsh. L'episodio è stato diretto da Gregory Smith e scritto da Brent Fletcher e Todd Helbing".

La trama rilasciata da The CW per l'imminente finale della seconda stagione di Superman & Lois accenna al dramma dell'Arrowverse della fusione dei mondi ma, anche se non menzionati, sono stati confermai molti altri dettagli: per esempio, David Ramsey riprenderà il ruolo di John Diggle, il cui personaggio sarà legato al villain protagonista del terzo capitolo.

L'ultimo episodio del secondo capitolo di Superman & Lois sarà trasmesso su The CW il 28 giugno.

Fonte: Screen Rant