Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nubi cariche di guai sembrano stagliarsi all’orizzonte per la famiglia Kent, e con l’Uomo d’Acciaio al momento fuori dai giochi la situazione non potrebbe essere più critica di così.

Con soli due episodi ancora da trasmettere, la seconda stagione di Superman & Lois si sta lentamente avvicinando alla sua conclusione e la rete televisiva The CW ha quindi recentemente pubblicato la sinossi della penultima puntata, la 14°, intitolata Worlds War Bizarre.

Come hanno potuto vedere i fan nello scorso appuntamento, Ally Allston (Rya Kihlstedt) ha utilizzato i suoi incredibili e terrificanti poteri sull’eroe proveniente da Krypton (Tyler Hoechlin di Teen Wolf), prosciugandolo di tutta la sua energia e rendendolo vulnerabile al pari di un umano. Chi potrà ora contrastare i folli piani della leader dell’Inverse Society?

Stando alla sinossi, mentre una stanca Lois (Elizabeth Tulloch) veglia sul capezzale di Superman, Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alex Garfin) continuano a preoccuparsi per il padre, privato di tutte le sue capacità. Nel frattempo, John Henry (Wole Parks) e Natalie (Taylor Buck) decidono di collaborare per escogitare un modo per difendersi dai poteri di Ally.

Il prossimo episodio di Superman & Lois giungerà sugli schermi americani il 21 giugno.

Fonte: Comic Book