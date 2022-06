Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Superman & Lois è tornato martedì scorso dopo una pausa di circa un mese ed è stata una puntata clamorosa, poiché Clark ha rivelato la sua identità di Superman a Lana e ci sono stati importanti sviluppi riguardanti Ally Allston e i suoi piani per fondere l'Inverse World con quello reale. Le cose non si sono messe bene. Ora The CW ha rilasciato un'anteprima del 13° episodio intitolato All is Lost, che verrà trasmesso martedì prossimo.

Secondo la sinossi ufficiale, Clark e Lois non sono del tutto d'accordo su come affrontare quello che sta succedendo con Ally: lo scorso episodio ha rivelato che potrebbe avere un potere molto più terrificante di quanto fossero a conoscenza. Lois è anche determinata a scoprire cosa sta succedendo a sua sorella Lucy. L'ultima volta che l'abbiamo vista, Lucy aveva tradito la sua famiglia per volere di Ally.

Anche se l'anteprima non mostra nulla di specifico, c'è una buona probabilità che vedremo di più sull'Inverse World anche nel prossimo episodio, che probabilmente includerà Lana-Rho, la versione Bizzarro di Lana Lang.

Emmanuelle Chriqui ha precedentemente spiegato che è stato divertente per lei interpretare l'opposto del suo personaggio normale in questa stagione:

"È così divertente e diverso. Lana Lang è così buona e Lana-Rho è l'esatto opposto, quindi sarà interessante vedere cosa succederà. Adam Rayner e io stavamo parlando di quanto sia divertente che Tal-Rho nel mondo reale non ha idea che Lana sia sua moglie nel Mondo Bizzarro".

Il tredicesimo episodio di Superman & Lois verrà trasmesso martedì 7 giugno su The CW.

Fonte: Comic Book