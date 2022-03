Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha pubblicato le foto di Into Oblivion, l'ottavo episodio della seconda stagione di Superman & Lois. Dopo essere stato messo fuori gioco all'inizio di questa stagione mentre combatteva contro Bizzarro, John Henry Irons ritorna nell'episodio, apparentemente guarito dalle ferite riportate. Tuttavia secondo la sinossi dell'episodio - che trovate in fondo all'articolo - sua figlia Natalie, insieme a Lois e Clark notano presto che qualcosa non va in lui.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

L'episodio continuerà inoltre la trama di Lana e Kyle. La coppia infatti si è separata di recente dopo che è venuta alla luce l'infedeltà di Kyle. L'avversario politico di Lana nelle elezioni a sindaco ha tentato di usare quella divisione per il proprio tornaconto.

In un'intervista l'interprete di Lana, Emmanuelle Chriqui, ha dichiarato:

"C'è così tanto in gioco. Ora è stato introdotto ufficialmente il mondo Bizzarro ed è pazzesco nel senso buono del termine. Il viaggio di Lana in questa stagione è molto importante e profondo, è però anche un viaggio infernale".

La sinossi dell'episodio recita: "Lois, Clark e Natalie notano una differenza nel comportamento di John Henry e temono che qualcosa non vada. Nel frattempo Kyle ha un momento imbarazzante con Lana mentre si ferma a casa per andare a prendere Sarah per portarla a scuola. Infine, Jonathan e Jordan si preparano quando si rendono conto che una conversazione dei loro genitori è riferita a loro".

L'ottavo episodio della seconda stagione di Superman & Lois debutterà su The CW il prossimo 22 marzo.

Fonte: Comic Book