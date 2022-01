Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

The CW ha pubblicato le foto del quarto episodio della seconda stagione di Superman & Lois, intitolato The Inverse Method, che andrà in onda martedì 1 febbraio e vedrà l'arrivo tanto atteso di Lucy Lane interpretata dalla guest star Jenna Dewan.

L'attrice ha interpretato per la prima volta il ruolo della sorella di Lois in Supergirl, però il personaggio non sarà esattamente lo stesso di quello show. Infatti, lo showrunner Todd Helbing ha precedentemente spiegato che, grazie al crossover Crisis on Infinite Earths, lo spettacolo è stato in grado di riscrivere i personaggi, inclusa Lucy.

Per quanto riguarda ciò che vedremo da Lucy in questo episodio, le trame dei precedenti episodi di questa stagione di Superman & Lois ci hanno fornito qualche indizio: si scopre che Lucy era coinvolta nel culto di Ally Allston e, a un certo punto, si è quasi uccisa a causa di quest'ultimo. Lois ha trovato Lucy e le ha salvato la vita, ma da allora hanno avuto una relazione piuttosto tesa. Nello scorso episodio Lois avrebbe dovuto incontrarsi con la sorella per parlare, invece è stata avvicinata da Allston, il quale ha detto che Lucy era tornata con il culto - il che è probabilmente ciò che spinge Lois e Chrissy ad andare a cercarla.

L'episodio vedrà anche Clark continuare ad affrontare le visioni dolorose che gli spettatori ora sanno essere collegate non a Doomsday, ma a Bizzarro, che ha fatto il suo debutto nello scorso episodio.

La sinossi del quarto episodio recita: "Lois e Chrissy sono in missione per trovare la sorella di Lois, Lucy (Jenna Dewan), Jonathan e Jordan diventano sempre più instabili mentre le visioni dolorose di Clark continuano. Nel frattempo, Lana, Kyle e Sarah condividono una colazione in famiglia e discutono dell'imminente quinceanera di Sarah. Infine, Natalie e suo padre condividono un momento di legame".

Di seguito, la galleria con alcune foto del prossimo episodio.

