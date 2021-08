Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Dopo una pausa prolungata, Supergirl ritorna con gli episodi finali della sua sesta ed ultima stagione. The CW ha rilasciato la sinossi ufficiale di Welcome Back, Kara, l’ottavo episodio. Avevamo lasciato Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist) intrappolata nella Phantom Zone, dove si era riunita con suo padre, Zor-El (Jason Behr). Comunque, dopo una pericolosa missione, Kara e suo padre sono stati soccorsi e riportati a National City. Ma essere di nuovo a casa porterà a delle complicazioni mentre Kara cerca di adattarsi e, a quanto pare, lei e suo padre potrebbero causare più problemi di quanti ne risolvano.

Di seguito la sinossi ufficiale:

"SUPER FRIENDS REUNITED! – Supergirl (Melissa Benoist) e Zor-El (la guest star Jason Behr) ritornano a National City, sono determinati a lasciarsi alle spalle la Phantom Zone e a godersi l’essere supereroi insieme. Sfortunatamente, il loro eccesso di zelo si ritorce contro di loro, creando una nuova minaccia per National City. L’episodio è diretto da Armen V. Kevorkian ed è scritto da Dana Horgan e Jay Faerber".

Inoltre, Kara e i Super Friends avranno un nuovo antagonista da affrontare, non menzionato nella sinossi. Nyxly (Peta Sergeant) è riuscita a rimediare un passaggio per tornare sulla Terra dalla Phantom Zone, e come abbiamo visto in un trailer rilasciato per il ritorno della serie, e causerà ulteriori problemi. Essendo Nyxly un folletto della quinta dimensione come Mxyzptlk (Thomas Lennon), è probabile che anche quest’ultimo sia coinvolto, soprattutto perché lo stesso Lennon ha confermato nei mesi scorsi che sarebbe ritornato per l’ultima stagione di Supergirl.

Per quanto riguarda volti familiari, ce ne saranno molti nei prossimi episodi, come confermato da recenti foto dal set. La sceneggiatrice e produttrice Jessica Queller ha affermato:

“Abbiamo assolutamente dei piani per i volti familiari, che si spera appariranno nel finale di stagione. Speriamo che tutto vada per il verso giusto, e che avremo un giro completo davvero emozionante con alcuni dei nostri preferiti”.

Supergirl ritornerà il 24 agosto.

