Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver salvato la Terra da ogni sorta di minaccia, fra nemici provenienti dallo spazio e megalomani avversari terrestri, dopo aver vissuto numerose avventure in compagnia di un team solido e variegato, è giunto il momento dei saluti per la Ragazza d’Acciaio.

L’atteso series finale di Supergirl è infatti alle porte e come precedentemente comunicato, per la gioia dei fan, vedrà il ritorno di numerosi volti apparsi nelle precedenti stagioni, come Mehcad Brooks, Jeremy Jordan e Chris Wood (The Vampire Diaries), che riprenderanno i ruoli di Jimmy Olsen, Winn Schott e Mon-El.

In vista dell’appuntamento, la rete televisiva The CW ha recentemente rilasciato il promo e la sinossi ufficiale degli ultimi due episodi, che andranno in onda nella medesima serata.

Stando a quanto trapelato nella prima parte dell’evento, Kara (Mellissa Benoist di Glee) e i suoi amici, con l’aiuto di un improbabile alleato, saranno impegnati nel salvare una persona cara che è stata rapita da Lex (Jon Cryer di Due Uomini e Mezzo) e Nyxly (Peta Sergeant).

Nel secondo segmento invece, mentre Alex (Chyler Leigh di Grey’s Anatomy) e Kelly (Azie Tesfai di Jane the Virgin) si preparano a convolare a nozze, l’arrivo di alcuni volti familiari, provenienti dal passato, si rivelerà determinante per sconfiggere una volta per tutte la folletta della quinta dimensione e l’astuto magnate.

Le ultime due puntate di Supergirl, intitolate “The Last Gauntlet” e “Kara”, andranno in onda in America il prossimo 9 novembre.

Fonte: Comic Book