Supergirl 6x18: le Foto dell'Episodio "Truth or Consequences"

Scritto da: Valentina Biafore - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

A poche ore dalla messa in onda americana di questa sera, la rete The CW ha rilasciato le foto del diciottesimo episodio della sesta ed ultima stagione di Supergirl, Truth or Consequences.

Ve le proponiamo di seguito.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Gli sforzi dei Super Amici per fermare Nyxly (Peta Sergeant) sono diventati un po' più complicati ora che Lex Luthor (Jon Cryer) si è presentato e ha unito le forze con il Folletto di Quinta Dimensione, e ora che la posta in gioco è più alta che mai, Supergirl (Melissa Benoist) è più concentrata che mai nel proteggere tutti non solo da Nyxly ma anche da Lex. Ovviamente il ritorno di Lex ha un pessimo tempismo considerando che Alex (Chyler Leigh) e Kelly (Azie Tesfai) stanno per festeggiare il loro fidanzamento.

Mancano solo tre episodi al finale della serie di Supergirl e mentre la fine della serie è vicina, la star Melissa Benoist ha recentemente commentato così: “Ho sicuramente sentito molti sentimenti sulla chiusura sul set, molto agrodolce. Ho provato tutte le emozioni che potevo provare nelle ultime due settimane di riprese di questo spettacolo. Ma penso che una volta che l'episodio finale andrà in onda, e so che in realtà non c'è bisogno di tornare a Vancouver per girare, è allora che probabilmente capirò che sarà finita".

Fonte: Comic Book