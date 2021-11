Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 38 minuti fa

The CW ha rilasciato le foto del finale di serie di Supergirl, Kara, che andrà in onda sulla rete martedì 9 novembre. L'episodio vedrà una resa dei conti finale tra i Super Friends, Nyxly (Pete Sergeant) e Lex Luthor (Jon Cryer), nonché il ritorno di una serie di volti familiari, tra cui Mehcad Brooks nei panni di James Olsen, Chris Wood come di Mon-El, Jeremy Jordan come Winn Schott e molti altri.

L'episodio conterrà anche il matrimonio di Alex (Chyler Leigh) e Kelly (Azie Tesfai), quindi mentre ci saranno sicuramente dei momenti pesanti, ci sarà anche un po' di gioia in questo finale.

"Ci sono così tante cose speciali nella stagione", ha affermato la co-showrunner Jessica Queller. "Potrei parlarne per altri 10 minuti, ma una cosa per noi molto significativa è che ci piace sempre raccontare storie che riflettono ciò che sta succedendo nella vita reale. Abbiamo un sacco di episodi incentrati sulla giustizia sociale, sul Black Lives Matter e gli eventi della scorsa estate. Hanno temi simili, che significano così tanto per noi, tutti noi nella writer's room, volevamo parlare di inclusione e uguaglianza, valori che importano molto per noi".

Di seguito, la sinossi ufficiale dell'episodio: "Nell'epico finale della serie, Supergirl (Melissa Benoist) è affiancata da volti familiari che l'aiutano a fermare Lex (Jon Cryer) e Nyxly (Peta Sergeant) per sempre. Nel frattempo, Alex (Chyler Leigh) e Kelly (Azie Tesfai) si preparano a percorrere la navata. Mehcad Brooks, Jeremy Jordan e Chris Wood torneranno per il finale di serie".

Il finale di due ore di Supergirl andrà in onda martedì 9 novembre su The CW.

Fonte: Comic Book