Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Succession, l’acclamata serie TV targata HBO, è ormai in procinto di tornare con la sua terza stagione, che, stando al teaser trailer, anticipa forti tensioni e dissidi che minacciano di sconvolgere gli equilibri dei protagonisti.

In vista del debutto del nuovo ciclo di episodi, una domanda sorge però spontanea: fino a quando le vicende della famiglia Roy e del loro impero mediatico continueranno ad appassionare il pubblico.

In risposta al quesito è intervenuto il creatore Jesse Armstrong, che, consapevole dei problemi in cui può incappare un show che tenta di proseguire ad oltranza, ha spiegato di non avere intenzione di allungare la storia.

“Ci sarà un momento ben preciso in cui la trama giungerà alla sua conclusione, e non può andare oltre. Penso che tra un po’ ci sarà un epilogo per me in questa incarnazione dello show”.

Ma quindi la terza annata sarà l’ultima? Al momento non c’è ancora una risposta precisa, ma la stessa produttrice esecutiva Georgia Pritchett aveva dichiarato, in una precedente intervista, che lo show non sarebbe andato oltre il quinto ciclo di episodi, o addirittura il quarto.

Non resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti e nel frattempo godersi i nuovi episodi, che giungeranno sul piccolo schermo il prossimo 17 ottobre.

Fonte: Digital Spy