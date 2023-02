Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Mentre si attende il sempre più vicino debutto del nuovo capitolo della storia, giunge la triste notizia che le vicende della famiglia Roy si avvicinano alla conclusione: è stato infatti annunciato che l’imminente quarta stagione di Succession farà calare il sipario sull’amata serie TV targata HBO.

A darne conferma è lo stesso creatore Jesse Armstrong, che in un’intervista ha dichiarato:

"Ci sono diversi punti da sottolineare. Innanzitutto, avremmo potuto dirlo non appena fosse stato deciso, più o meno nel periodo in cui eravamo in fase di scrittura, ma sarebbe stato strano e quasi cattivo. Avremmo sennò potuto annunciarlo a fine stagione. Mi piaceva molto quell'idea dal punto di vista creativo, perché così il pubblico è in grado di godersi la trama così come viene, senza cercare spiegazioni o percepire le cose in modo diverso, in quanto ultima stagione. Sento una certa responsabilità nei confronti degli spettatori e personalmente non mi piacerebbe la sensazione data da un 'Oh, è così, ragazzi. Quella era la fine'. Non l’apprezzo in uno spettacolo. Mi sembra giusto sapere quando ci stiamo avviando alla conclusione”.

Fra nuove problematiche, diatribe all’interno della famiglia e lotte per il potere, il primo episodio che aprirà le danze verso l’epilogo è fissato in America per il 26 marzo, mentre in Italia arriverà il 3 aprile su NOW.

Fonte: Deadline