Succession 3: svelato il Teaser Trailer della nuova Stagione

Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 2 ore fa

HBO ha appena rilasciato il Trailer della nuova stagione di Succession!

Come tante altre serie TV quest'anno, anche Succession ha subito dei ritardi nella produzione a causa della pandemia, generando ancora più attesa per la serie TV che si è aggiudicata diversi Emmy in passato.

Ecco a voi il video ufficiale della terza stagione della serie creata e prodotta da Jesse Armstrong.

Il teaser lascia intendere che nei nuovi episodi ne vedremo sicuramente delle belle.

Non è stata annunciata la data ufficiale di debutto della nuova stagione, che però sappiamo inizierà in autunno.

Fonte: Variety