Una notizia tanto attesa dai fan della serie: Succession 4 ci sarà!

Grazie ai suoi eccellenti ascolti, Succession si è guadagnato di diritto un’altra stagione su HBO. Il nuovo capitolo è stato quasi una sicurezza per uno degli spettacoli più chiacchierati via cavo: anche durante la pausa tra la seconda e la terza stagione, ci sono state costanti discussioni tra i fan e non solo su quale della famiglia fosse la peggiore. L’incredibile creazione di Jesse Armstrong ha debuttato con il suo terzo ciclo di episodi qualche settimana fa ed ha totalizzato ben 1,4 milioni di telespettatori. Se ciò non fosse abbastanza, Succession è anche riuscita a essere la migliore prima serata di qualsiasi serie HBO Original dal debutto di HBO Max. Quindi, la famiglia Roy continuerà ad ammaliare il pubblico ancora a lungo.

"Con ogni stagione di Succession, Jesse Armstrong ha continuato a superare ogni aspettative, spingendoci sempre più a fondo nel santuario interiore della famiglia Roy con arguzia, umanità e precisione", ha dichiarato Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programming. "Questa stagione non fa senza dubbio eccezione e non potremmo essere più eccitati per tutto ciò che avverrà nella prossima stagione".

La scrittrice e produttrice Georgia Pritchett ha recentemente dichiarato al Times i piani per il futuro, affermando che potrebbero non fermarsi alla quarta stagione. "Penso che il massimo sarebbe cinque stagioni", ha spiegato. "Abbiamo una buona fine in vista".

Nel frattempo, gustiamoci la descrizione fornita dalla HBO della terza stagione:

"La terza stagione trova Logan in una posizione pericolosa, cercando di assicurarsi alleanze familiari, politiche e finanziarie dopo l'imboscata realizzata dal figlio ribelle Kendall. Le tensioni aumentano mentre un'aspra battaglia aziendale minaccia di trasformarsi in una guerra civile familiare, con la famiglia Roy che affronta l'incombente questione di chi prenderà il sopravvento in un mondo post-Logan".

Il cast della terza stagione include Brian Cox (I Medici), Kieran Culkin (Fargo), Alan Ruck, Nicholas Braun, Jeremy Strong, Sarah Snook, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, J. Smith-Cameron, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Arian Moayed, Harriet Walter, James Cromwell, Natalie Gold, Juliana Canfield, Annabelle Dexter-Jones, Zoë Winters e Jeannie Berlin.

