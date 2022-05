Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

La serie animata Strappare Lungo i Bordi del fumettista Zerocalcare ha vinto come Miglior Serie Italiana ai Diversity Media Awards, ispirati ai Glaad Media Awards americani. I premi annuali sono assegnati dall'associazione Diversity, fondata dalla figlia di Roberto Vecchioni, per combattere discriminazioni su orientamento sessuale e identità di genere.

Lo show di Netflix ha quindi ottenuto uno dei premi più ambiti, confermandosi un grande successo anche a distanza di tempo dal suo debutto. A dare l'annuncio della grandiosa notizia è stato proprio il colosso dello streaming sui social, dove l'amatissimo armadillo (la coscienza di Zerocalcare) si è mostrato sullo sfondo di un red carpet, con le braccia conserte affermando in romanesco: "Annamo a pijà er premio".

Inoltre, come Miglior serie TV straniera è stata premiata Maid, sempre di Netflix. Il prestigioso riconoscimento per la Miglior Serie per Bambini l'ha ottenuto Adventure Time: Distant Lands di Cartoon Network, mentre Maschile Singolare ha vinto nella sezione film.

A inizio mese è stato annunciato un nuovo progetto realizzato da Zerocalcare, che vedrà ancora la collaborazione con il colosso dello streaming. Si tratta di un prodotto totalmente separato dall'acclamata serie TV del 2021. Al momento, però, non c'è ancora un titolo ufficiale.

In attesa di altre novità, vi ricordiamo che Strappare Lungo i Bordi è disponibile su Netflix.